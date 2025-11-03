Die Wallenbergs – eine schrecklich mächtige Familie

Die Wallenbergs tauchen nicht in der Liste der reichsten Personen der Welt auf, und das hat einen Grund: Genaugenommen sind sie gar nicht so reich. Zumindest nicht als Einzelpersonen. Ein großer Teil des Vermögens des Imperiums steckt in Stiftungen. So konnten sie es über Generationen vererben, ohne Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Und kein Familienmitglied kann sich persönlich bereichern, da die Wallenbergs keinen direkten Zugang zu den Stiftungsgeldern haben.

Der schwedische Historiker Gunnar Wetterberg hat ein Buch über die Wallenbergs geschrieben. Er sagt: „Dank der Stiftungen konnten sie die Kontrolle über das Vermögen behalten.“ Doch fast wäre alles anders gekommen. Die Geschichte der Dynastie beginnt im Jahr 1856. Die Industrialisierung hatte langsam auch den hohen Norden erreicht, doch es gab ein Problem: Den Schweden fehlte das Kapital, um ihre Ideen umzusetzen. Ein junger Leutnant der Marine, André Oscar Wallenberg, war soeben aus den USA zurückgekehrt und hatte dort das Buch „How to Start a Bank“ gelesen.

In Stockholm beschloss er, seine Geschäftsidee umzusetzen, und gründete die erste Privatbank Schwedens – Stockholms Enskilda Banken, aus der später Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) werden sollte. Sie zählt bis heute zu Nord­europas führenden Banken, im Moment präsidiert Marcus Wallenberg den Verwaltungsrat.