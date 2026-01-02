Irmgard Griss: Die Feuerwehrfrau der Nation

„Ich mache gern etwas, wenn ich das Gefühl habe, es ist sinnvoll und ich kann etwas beitragen“, sagt Griss im News-Interview. Es ist nicht der erste Skandal, den die ehemalige Richterin aufdröseln soll. Diesmal sei es aber doch etwas anders: Die Schilderungen von Betroffenen, die bis heute an Missbrauchsfolgen leiden, seien auch für sie emotional belastend gewesen.

Trotz der schweren Vorwürfe sagt Griss: „Wir brauchen Institutionen wie das SOS-Kinderdorf.“ Es gebe genug Beispiele, in denen Kinder und Jugendliche gut versorgt wurden. Immer wieder würden sich auch Menschen melden, die positive Erfahrungen mit dem Kinderdorf-Ansatz gemacht haben. Griss sieht deshalb auch eine Zukunft für die Organisation. „Wir müssen klären, wo noch nachjustiert werden muss. Aber es hat sich in der Zwischenzeit an den Strukturen ja schon sehr viel geändert.“