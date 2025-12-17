Irmgard Griss: „Wir brauchen Institutionen wie das SOS-Kinderdorf“

Frau Griss, sie waren schon an der Aufarbeitung mehrerer Skandale beteiligt. Man hat den Eindruck, wenn in Österreich wieder einmal etwas passiert, klingelt Ihr Telefon. Wie gefällt Ihnen diese Rolle als Feuerwehrfrau der Nation?

Ich mache gern etwas, wenn ich das Gefühl habe, es ist sinnvoll, und ich kann etwas dazu beitragen, dass eine schwierige Situation überwunden oder sonst bereinigt wird. Die Arbeit mit SOS Kinderdorf ist insofern besonders, als es emotional belastend ist, wenn man die Schilderungen von Menschen liest, die im Kinderdorf aufgewachsen sind und die misshandelt wurden oder Missbrauch erlebt haben. Menschen, die jetzt längst erwachsen sind, aber nach wie vor mit diesen Erfahrungen zu kämpfen haben.

Auf der anderen Seite kriegen wir auch Zuschriften von Personen, die sagen, ich verdanke dem SOS Kinderdorf viel. Wenn es nun in den Medien so schlecht gemacht wird, dann verletzt mich das.

Fühlen sich diese Menschen mit positiven Erfahrungen also in eine Opferrolle gedrängt?

In einem gewissen Sinn, ja. Viele sagen, ich habe Glück gehabt. Ich habe mich im Kinderdorf geborgen gefühlt. Meine Eltern konnten mir das nicht bieten. Es sind oft sehr schwierige Verhältnisse, aus denen solche Kinder kommen.

Vor zwei Tagen haben wir ein Mail von jemandem bekommen, der als Waisenkind ins SOS-Kinderdorf gekommen ist. Die Person hat uns geschrieben: Hätte ich nicht das Glück gehabt, dort Aufnahme zu finden und die Chance bekommen, etwas zu lernen, wo wäre ich heute? Wir hören also beides, Positives und Negatives.