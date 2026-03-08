Kunst in der Oper: Im Zeichen der Weiblichkeit

Courbets Schlüsselwerk aus 1866 ist seit 2005 auch Grundlage für Ghisettis bis dato nicht abgeschlossene Werksserie „Verrutschte Frisuren“, die auch das Plakat der Ausstellung „Origo Alia“ ziert. Ihr widerstrebt die Objektifizierung durch Courbet – das Aussparen von Kopf und Gliedmaßen. „Die Identität der Frau wurde kurzerhand ausgelöscht, sie wurde ihr geraubt“, so Ghisetti. „Mit dieser von Männern ausgeübten, sexuellen Reduktion, wie sie Prostituierte tagtäglich erleben und sie in der Pornoindustrie allgegenwärtig ist, wollte ich brechen.“ Der skizzenhafte Umriss des von Courbet abgebildeten Frauenkörpers dient Ghisetti dabei als Ausgangspunkt: „Ich habe den Torso im Originalformat auf Japanpapier übertragen – er versinnbildlicht den Archetyp Frau, der für alle gleich ist“, erklärt sie. Durch den humorvollen Einsatz von Schamhaarperücken verleiht die Künstlerin ihren portraitierten, höchstindividuellen Vulven – nach realer Vorlage – Identität und zeigt in hyperrealistischer Ausführung die Vielfalt der Weiblickeit. „Ich möchte zeigen, dass hinter jedem vermeintlichen Objekt männlicher Begierde eine Person steckt – eine Frau mit Namen“, schildert die Künstlerin ihren „feministischen“ Zugang. „Den Terminus Feminismus mag ich nicht.“ Er sei als Reaktion auf das Patriarchat zu aufgeladen – im Kampfgeist schwinge Ghisetti stets zu viel Aggression mit. „Ich bin einfach una femmina, basta“, bringt sie auf den Punkt. Nichts anderes, als eine Frau.