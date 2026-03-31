Der Hund und der Mensch: Eine Erzählung über Freundschaft

Hunde suchten seine Nähe. Kaum hatte er eine fremde Wohnung betreten, liefen sie ihm zu, wedelten mit dem Schwanz und begrüßten ihn, als würden sie sich über den Besuch eines Freundes freuen. Er verstand es nicht. Warum nur kamen sie alle zu ihm, lagen vor ihm so nahe, dass sie seine Beine berührten?

Jahre später, mit Kindern, Haus, Beruf und Garten brachte seine Frau eines Tages einen Hund nach Hause. Er war wütend. Wir hatten doch vereinbart, keine Haustiere, rief er. Es sei wichtig für die Kinder, sagte sie, und, er werde sich schon daran gewöhnen. Sie nannten sie Olive wegen ihrer grünen Flecken auf dem grauen Fell.

Er wich Olive aus, wenn sie ihn mit ihren zwei verschiedenfarbigen Augen ansah. Er ging nicht spazieren mit ihr, zog nervös die Hand zurück, wenn sie vor ihm stand und erwartete, gestreichelt zu werden. Bis eines Tages seine Frau anrief, sie werde sich verspäten und er müsse Olive rausnehmen. Er sah Olive an und sagte: „Ich kann dich nicht leiden, aber wir werden jetzt gemeinsam raus in den Wald gehen, wir beide werden das schon schaffen.“