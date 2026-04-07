Theresa Neumüller: Großprojekte, Alpenrekorde & Führung im Familienbetrieb

In dieser Folge von OÖ ungefiltert erhalten Sie einen spannenden Einblick in ein oberösterreichisches Familienunternehmen, das mit seinen außergewöhnlichen Rolltorlösungen weit über die Landesgrenzen hinaus tätig ist. Im Mittelpunkt steht Theresa Neumüller, Geschäftsführerin von Neumüller Rolltore, die offen über ihren Weg in die Unternehmensleitung spricht.

Sie erzählt, wie sie im Betrieb aufgewachsen ist, zunächst Erfahrungen außerhalb des Familienunternehmens gesammelt hat und schließlich die Verantwortung übernommen hat. Dabei wird deutlich, wie sehr persönliche Entwicklung, unternehmerischer Mut und klare Entscheidungen zusammenwirken.

Besonders eindrucksvoll sind die Einblicke in die Praxis: von der Montage eines mehrere Tonnen schweren Rolltors in alpiner Höhe bis hin zu Spezialanfertigungen, die per Hubschrauber an schwer erreichbare Orte transportiert werden. Das Unternehmen hat sich gezielt auf individuelle Lösungen spezialisiert und ist dadurch ein gefragter Partner für unterschiedlichste Einsatzbereiche – von Industrieanlagen über Hangars bis hin zu Heizwerken oder Bootsgaragen.

Theresa Neumüller spricht über die Anforderungen, die ein kleiner, flexibel aufgestellter Betrieb bewältigen muss, und erklärt, warum für sie Kundennähe, ein starkes Team und schnelle Entscheidungswege entscheidend sind. Gleichzeitig gibt sie Einblicke in ihre Motivation als Unternehmerin und ihre Bereitschaft, sich auch über das eigene Geschäft hinaus für regionale Wirtschaft und Entwicklung zu engagieren.

Auch Persönliches kommt zur Sprache: Sie berichtet von ihrer Begeisterung für Bergsport und Trailrunning, die ihr einen wichtigen Ausgleich zum Berufsalltag bieten.