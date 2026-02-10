Gedanken nach dem Holocaust-Gedenktag

„Wo und wann bin ich angekündigt?“, fragte ich. „Das können Sie doch nicht machen, das ist unverantwortlich!“ Hörte ich eine weibliche Stimme.

„Gib mir doch das Telefon zurück“, sagte der unbekannte Mann und sprach weiter: „Sie sollten bei unserer Veranstaltung einen Vortrag halten. Es geht um den Holocaust-Gedenktag. Wir haben Ihnen vor Wochen die Einladung geschickt, und Sie hatten zugesagt!“ Er sprach jetzt nervös und hektisch.

Ich kramte in meinem Gedächtnis, doch da war nichts. Keine Einladung, keine Zusage. Ich suchte nach einer Entschuldigung.

„Was können wir jetzt noch tun?“, unterbrach er mich, „Sie wären doch der Höhepunkt des Gedenktags gewesen. Sie zerstören damit die ganze Veranstaltung!“

„Es wird doch einen anderen Weg geben, um diesen Tag gebührend zu feiern“, versuchte ich einen Ausweg. Die Frau schrie ins Telefon: „Nein, eben nicht, es geht doch um Erinnerung!“

Ich vergaß meine Höflichkeit und fragte: „Heißt das, dass niemand anderer dem Ereignis entsprechend das Publikum erinnern könnte?“

„Wie meinen Sie das?“, fragte die männliche Stimme. „Fehlt dem Publikum die Erinnerung, wenn ich Sie nicht persönlich erinnere?“, antwortete ich.

„Das ist doch eine Frechheit!“, mischte sich die Frau wieder ins Gespräch, „Sie wären der wichtigste Redner gewesen. Ein Nachkomme der Opfer, ein Symbol gegen das Vergessen, es geht doch um das richtige Erinnern!“

„Wenn nichts vergessen wurde, braucht man auch nicht erinnern, auch nicht richtig erinnern!“, jetzt wurde auch ich lauter.

„Wollen Sie etwa behaupten, das Erinnern an den Holocaust habe keine Bedeutung mehr?“, fragte der Mann, er stolperte über das Wort Holocaust.

„Wahrscheinlich nicht“, sagte ich und versuchte, ruhig zu bleiben, „die sich nicht erinnern wollen, werden nicht zur Veranstaltung kommen, um mir zuzuhören, wie ich versuche, sie ans Erinnern richtig zu erinnern.“

Nach einer kurzen Pause sagte der Mann: „Jetzt bin ich fast froh, dass Sie nicht gekommen sind.“