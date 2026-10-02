Herr Sicheritz, wir haben da noch eine Frage

Wie gefällt Ihnen Kreiskys Satz „Mir sind ein paar Milliarden Schilling Schulden lieber als ein paar 100.000 Arbeitslose“?

Ich bin dieser Meinung, seit ich diesen Kreisky-Satz das erste Mal gehört habe. Wirtschaftsmenschen antworten auf die Einführung oder Erhöhung von Steuern seit jeher mit der wenig originellen Drohung, dass nun irgendein Standort gefährdet sei. Und es ist ein ebenso irrationales wirtschaftsreligiöses Dogma, dass ein Staat keine Schulden machen dürfe. Dabei wissen wir doch alle, dass es immer nur darum geht, was man gezielt wo investiert. Auf die von mir gern gestellte Fragen „Wo finde ich in eurer Rechnung den Posten ‚sozialer Friede‘? Was darf der kosten? Was ist euch der denn wert?“ habe ich aus Kapitalistenkreisen noch nie eine gute Antwort bekommen.