Grenzüberschreitungen in Führungspositionen: Ein Überblick

In aller Regel ticken Organisationen so: Ein sofortiger Austausch eines in Ungnade gefallenen Mannes soll den drohenden Schaden beseitigen. Führungswechsel wirken oft wie emotionale Schnellschüsse, gehorchen aber dem psychologischen Prinzip des Reinwaschens. Im aktuellen ORF-Skandal kann eine neue Führungskraft psychologisch der Versuch sofortiger Reparatur und moralischer Reinigung gewesen sein, um das empfindlich erschütterte System mit „Frauenpower“ notfallmäßig erstversorgen zu können.

Ein weiteres Ziel war wohl auch, öffentlichkeitswirksam eine schnelle Lösung zu haben. Für eine nachhaltige Heilung eines sozial krankenden Systems ist das zu wenig.