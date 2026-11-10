Ein Bauernhof kann weit mehr sein als ein Ort der Landwirtschaft. Er kann Kindern neue Erfahrungen ermöglichen, Menschen mit Beeinträchtigung sinnvolle Beschäftigung bieten und älteren Menschen Gemeinschaft und Betreuung schenken. Genau hier setzt Green Care – Wo Menschen aufblühen an. Der gemeinnützige Verein „WIR für greencare“ unterstützt diese Initiative und ruft zu Spenden auf.
Wenn Landwirtschaft und soziale Verantwortung zusammenkommen
Green Care verbindet Landwirtschaft mit sozialen, pädagogischen und gesundheitsfördernden Angeboten. Qualifizierte Bäuerinnen und Bauern nutzen die wohltuende Wirkung der Natur und ihrer Tiere, um Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu unterstützen.
In Österreich gibt es laut Vereinsunterlagen 149 Green Care Höfe in allen Bundesländern. Das Angebot reicht von Bauernhofkindergärten und Beschäftigungsprojekten für Menschen mit Behinderung über tiergestützte Therapie und Seniorenbetreuung bis hin zur palliativen Begleitung.
Dabei geht es nicht nur um Betreuung, sondern auch um Wertschätzung, Anerkennung und ein Leben in Gemeinschaft. Eingebettet in das familiäre Umfeld der Bauernhöfe finden Menschen einen Ort, an dem sie sich einbringen und neue Erfahrungen sammeln können.
Gleichzeitig eröffnet Green Care landwirtschaftlichen Betrieben ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein, schafft Arbeitsplätze und trägt zum Erhalt kleinstrukturierter Bauernhöfe bei.
Gemeinsam mehr ermöglichen
Damit Bauernhöfe soziale Angebote umsetzen können, benötigen sie entsprechende Qualifikationen und müssen in ihre Infrastruktur investieren. Neben öffentlichen Fördermitteln ist daher auch private finanzielle Unterstützung notwendig.
Der im Dezember 2023 gegründete gemeinnützige Verein „WIR für greencare Österreich“ setzt sich dafür ein, Green Care bekannter zu machen und finanzielle Mittel für den weiteren Ausbau der Angebote aufzubringen.
Dies geschieht durch Spenden, Charity-Veranstaltungen und langfristige Partnerschaften mit Unternehmen. Vorstand und Personenkomitee engagieren sich ehrenamtlich. Nach Angaben des Vereins kommen die gesammelten Spenden ohne Abzug von Verwaltungsaufwand oder Spesen den Green Care Höfen und dem Ausbau weiterer Projekte zugute.
Für sein Engagement wurde der Verein beim Österreichischen Staatspreis Marketing mit einem Sonderpreis in der Kategorie Sustainability ausgezeichnet.
Spenden für ein Leben in Würde!
Unterstützen Sie Green Care und tragen Sie dazu bei, dass Kinder, Menschen mit Behinderung und Seniorinnen und Senioren einen liebevollen Platz am Bauernhof finden, an dem sie Wertschätzung, Anerkennung und Gemeinschaft erfahren.
Mit Ihrer Spende helfen Sie, bestehende Angebote zu erhalten und neue Projekte zu ermöglichen.
Spendenkonto „WIR für greencare“
IBAN: AT04 3200 0000 0034 1354
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten:
Informationen zu den Green Care Höfen:
Wo Menschen aufblühen, hat die Landwirtschaft eine Zukunft!