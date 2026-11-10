Green Care: Wo Menschen aufblühen

Green Care verbindet Landwirtschaft mit sozialen, pädagogischen und gesundheitsfördernden Angeboten. Qualifizierte Bäuerinnen und Bauern nutzen die wohltuende Wirkung der Natur und ihrer Tiere, um Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu unterstützen.

In Österreich gibt es laut Vereinsunterlagen 149 Green Care Höfe in allen Bundesländern. Das Angebot reicht von Bauernhofkindergärten und Beschäftigungsprojekten für Menschen mit Behinderung über tiergestützte Therapie und Seniorenbetreuung bis hin zur palliativen Begleitung.

Dabei geht es nicht nur um Betreuung, sondern auch um Wertschätzung, Anerkennung und ein Leben in Gemeinschaft. Eingebettet in das familiäre Umfeld der Bauernhöfe finden Menschen einen Ort, an dem sie sich einbringen und neue Erfahrungen sammeln können.

Gleichzeitig eröffnet Green Care landwirtschaftlichen Betrieben ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein, schafft Arbeitsplätze und trägt zum Erhalt kleinstrukturierter Bauernhöfe bei.