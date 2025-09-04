Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben

Finanzielle Unabhängigkeit war dem Unternehmer Armani ein Anliegen. Von einem Börsengang seines Konzerns wollte er nichts wissen. Einen Nachfolger für die Führung seines Wirtschaftsimperiums ernannte auch in seinen letzten Jahren er nicht. „Ich habe mich immer bemüht, mir genug Liquidität in den Kassen zu sichern. Somit kann ich ruhig schlafen. Eine gute Kassenliquidität bedeutet Unabhängigkeit und Solidität. So kann man auf unerwartete Situationen reagieren und wichtige Gelegenheiten beim Schopf packen. Man sollte vor allem von niemandem abhängig sein“, betonte Armani.

Seine Karriere habe ihm viel gegeben, aber auch viel genommen. „Dieser Job hat mich von Anfang an dazu gebracht, mich selbst als Mensch zu vergessen. Es war mir nie erlaubt, Fehler zu machen. Und jedes Mal gab es den Zweifel: Wirst du Erfolg haben? Wird die Kreation gefallen?“, sagte er kürzlich im Interview mit dem Magazin Vanity Fair.

Die jüngsten Entwicklungen der Modebranche beobachtete Armani mit Interesse, aber auch mit Sorge. „Fast Fashion“ mit billigen und schnell wechselnden Kollektionen, die in der Modewelt zuletzt die Oberhand gewonnen hat, sah er mit Skepsis. „Ich stelle fest, dass junge Designer in Richtungen gedrängt werden, die keinen Bestand haben. Aber ein Designer muss Mode kreieren, die einzigartig ist und sich nicht jede Woche ändert“, sagte Armani.