Spitzentöne zwischen Politik und Oper: Giacomo Aragall geehrt

Vor einer Woche schon wollte ich mit dieser Kolumne dorthin gelangen, wo der Beweis der Erheblichkeit bereits erbracht ist. Da drohte die Wiener Kulturstadträtin mit Sparmaßnahmen bedenklicher Zielrichtung. Und wieder saß ich bei den mikrobischen Unmaßgeblichkeiten fest, von denen leider immer Gedeih und Verderb der Stunde abhängen.

Deshalb bitte ich Sie – bevor ich zum singulären Tenor Giacomo Aragall gelange – auch in dieser Woche noch um ein paar Zeilen Aufmerksamkeit für ein Thema unter Niveau: Sollte die EBU nach charakterlos anonymer Abstimmung Israel tatsächlich vom Song Contest ausschließen, dürfte hierzulande niemand zögern, die vergiftete Penetranzveranstaltung abzusagen. Die dann frei werdende Summe – etwa der doppelten Jahressubvention des Volkstheaters entsprechend – könnte in Gestalt von Projektstipendien ein ganzes bedrohtes Biotop der Kreativität vor dem Austrocknen retten.

Sollte das Malheur aber (ausnahmslos mit israelischer Beteiligung!) Realität werden, so werden die Zuständigen ihrer Verantwortung gegebenenfalls mit Gummiwurst und Wasserwerfer nachkommen müssen. Gleich, ob Letztgenannter aus river oder sea befüllt wurde. Politiker aller Parteien erklären sich unmissverständlich zur Sache. Nur der Kunstvizekanzler laviert in Gewässern, die seine Navigationskunst überfordern.

Es ist nicht weniger als eine Schande, wie sich linke Debattierer aus dem Grundkonsens der Zweiten Republik stehlen. Hier kein Wenn und Aber gelten zu lassen, schiene mir dringlicher, als einen Dirigenten, der einen unanständigen Witz erzählt hat, aus der Karriere zu terrorisieren. Oder einem Regisseur unter Sanktionsdrohung die maximale Lautstärke bei der Berufsausübung vorzuschreiben.