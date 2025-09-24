Spitzentöne: Kürzungen im Kulturbereich mit dem Mähdrescher – ein Irrweg für Wien

Ja, und die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), unter deren Obhut Theater an der Wien, Raimundtheater und Ronacher stehen! „Da wird etwas kommen müssen“, sagt die Stadträtin. Das Problem ist, dass sie sich hier maximal etwas wünschen darf, denn das Bühnenkonstrukt untersteht der Holding und die dem Finanzressort. Das Theater an der Wien als weltrenommiertes Opernhaus gedieh unter der Obhut des kunstsinnigen Peter Hanke (ein Glück, sonst führte dort womöglich schon ein Slagmuylder-Imitator das Kommando). Jetzt muss Barbara Novak konsequent auf ihrer Zuständigkeit bestehen und sich gut beraten lassen.

Das Theater an der Wien ist in Ruhe zu lassen, alles andere zöge scharfe Proteste nach sich. Aber die beiden zu kleinen Musical-Häuser, befüllt mit Material Modell Stadthalle Herne: Die werden überflüssig, wenn 2027 im Prater eine Musical-Abfüllstation für 1.700 Besucher öffnet. Die beiden Traditionshäuser haben Besseres verdient: Wien braucht einen Ort für die in Mörbisch und Baden niedergesäbelte Operette. Erstklassige Gastspiele aus dem Theater- und Opernbereich, die von den Festwochen nicht mehr angeboten werden, suchen ein Quartier. Ebenso anarchische Unterhaltung mit Handschrift wie einst in Kathrin Zechners Intendanz. Heute wäre da die Führung des Rabenhofs anzufragen. Alles unter einer frischen, ideenflinken Geschäftsführung, versteht sich.

PS.: Die Kosten des blamablen Song Contests belaufen sich übrigens auf etwa das Doppelte der Jahressubvention des Volkstheaters.