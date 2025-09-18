„Gastronomie kann ein Land auf einem Teller verdichten"

So viele sind es nicht, wir haben seit über 20 Jahren jedes neue Gericht fortlaufend nummeriert und sind inzwischen bei mehr als 1.600. Die Idee der Nummerierung ist nach dem Generationenwechsel und dem Abschied unseres damaligen Küchenchefs Helmut Österreicher entstanden. Dass er uns nach dem Umzug des Restaurants in den Stadtpark verlassen hat, war ein harter Schlag. Gleichzeitig hat uns die herausfordernde Situation dazu gebracht, uns neu zu definieren. Damals haben wir auf österreichische Produkte und Küche umgeschwenkt und uns entschieden, dem Gast nicht mehr jedes Gericht lange zu erklären, sondern Kärtchen mit den Infos auf den Tisch zu stellen. Ich habe damals eine Reportage gelesen: Zwei Freunde feiern nach 20 Jahren in einem tollen Restaurant ihr Wiedersehen – und kommen wegen der vielen Erklärungen vom Servicepersonal über das Essen gar nicht zum Reden. Auf den Kärtchen kann der Gast in Ruhe alles nachlesen, während er das Gericht genießt. Dort findet sich zu jedem Gericht dessen Nummer. Wir sind bei 1.600 angekommen, ein Schrägstrich mit der Zahl Eins, Zwei, Drei zeigt, wenn wir das Gericht weiterentwickelt haben.

Sie haben seit diesem Jahr drei Michelin-Sterne. Was macht das mit einem, wenn man ganz oben angekommen ist? Gibt es Druck? Wird man irgendwann gelassener?

Wir haben im Jänner 2005 im Stadtpark eröffnet, im April hat uns Helmut Österreicher verlassen – eine schwierige Zeit mit Schulden und schlechten Kritiken. Wir haben in den ersten zwei Jahren keinen Zeitungsartikel bekommen, den man freiwillig noch einmal liest. Der Tenor war: Früher, unter den Eltern, war es großartig, aber die Jungen schaffen das nicht mehr. Im Mai 2007 kam der erste positive Artikel. Diese Zeit hat mich sehr demütig gemacht. Ich weiß heute: Entwicklung ist wichtig, um voranzukommen, aber man muss damit rechnen, mit der Veränderung den einen oder anderen Gast zu verlieren. Wir haben 2013 noch einmal von vorne begonnen: Das Restaurant architektonisch neu definiert und die Küche stärker auf unsere Linie ausgerichtet. Das war ein entscheidender Schritt zur Gastronomie als Gesamtkonzept mit Architektur, ­Stilistik und Küche.