Flughafen Wien meldet Passagierzuwachs im September 2025

Im September 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe ein Plus von 4,1 Prozent auf über 4,2 Millionen Passagiere. Am Standort Wien stieg das Passagieraufkommen um 2,2 Prozent auf mehr als 3,1 Millionen Reisende. Besonders stark entwickelten sich die Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten sowie in den Fernen Osten.
Die Flughafen-Wien-Gruppe, bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Malta Airport und dem Flughafen Košice, verzeichnete im September 2025 ein Passagierplus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 4.224.790 Reisende abgefertigt. Am Standort Wien stieg das Passagieraufkommen um 2,2 Prozent auf 3.144.947 Fluggäste.
Die Zahl der Lokalpassagiere am Flughafen Wien erhöhte sich auf 2.429.303 Personen (+3,0 %), während die Zahl der Transferpassagiere leicht auf 698.126 (-1,9 %) zurückging. Die Flugbewegungen legten um 2,0 Prozent auf 22.481 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 25.735 Tonnen.
Regionale Entwicklung des Passagieraufkommens
Das Passagieraufkommen nach Westeuropa blieb mit 1.062.599 Reisenden nahezu unverändert (-0,0 %). In Richtung Osteuropa reisten 253.763 Passagiere, ein Plus von 1,8 Prozent. Nach Nordamerika verzeichnete der Flughafen Wien 54.675 Reisende (-0,3 %), nach Afrika 26.657 Fluggäste (+10,1 %). Besonders stark entwickelten sich die Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten mit 79.772 Passagieren (+18,6 %) sowie in den Fernen Osten mit 54.739 Reisenden (+13,8 %).
Entwicklung der Beteiligungen
Auch die internationalen Beteiligungen der Flughafen-Wien-Gruppe verzeichneten Zuwächse. Der Flughafen Malta meldete im September 990.556 Passagiere, was einem Anstieg von 10,5 Prozent entspricht. Am Flughafen Košice wurden 89.287 Reisende abgefertigt, ein Plus von 6,1 Prozent.
Kumulierte Zahlen Januar bis September 2025
Von Jänner bis September 2025 wurden am Flughafen Wien insgesamt 24.572.482 Passagiere gezählt – ein Zuwachs von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Frachtaufkommen erhöhte sich in diesem Zeitraum um 7,8 Prozent auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe stieg die Zahl der Reisenden um 4,0 Prozent auf 32.880.875 Fluggäste.