Flughafen Wien meldet Passagierzuwachs im September 2025

Die Flughafen-Wien-Gruppe, bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Malta Airport und dem Flughafen Košice, verzeichnete im September 2025 ein Passagierplus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 4.224.790 Reisende abgefertigt. Am Standort Wien stieg das Passagieraufkommen um 2,2 Prozent auf 3.144.947 Fluggäste.

Die Zahl der Lokalpassagiere am Flughafen Wien erhöhte sich auf 2.429.303 Personen (+3,0 %), während die Zahl der Transferpassagiere leicht auf 698.126 (-1,9 %) zurückging. Die Flugbewegungen legten um 2,0 Prozent auf 22.481 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 25.735 Tonnen.