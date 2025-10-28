Neue Nachhaltigkeits-Akademie für Tourismus startet in Österreich

Nachhaltigkeit im Tourismus braucht Wissen, das wirkt. Unter diesem Motto ist in der Region Saalfelden-Leogang die dna Nachhaltigkeits-Akademie gestartet. 15 Teilnehmende aus verschiedenen Tourismusregionen Österreichs absolvieren seit vergangener Woche eine praxisorientierte Weiterbildung, die vom Destinations-Netzwerk Austria (dna) gemeinsam mit dem Postgraduate Center der Universität Wien entwickelt wurde.

Ziel der Akademie ist es, Mitarbeitende aus Tourismusorganisationen zu befähigen, ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gezielt in ihre Arbeit zu integrieren – wissenschaftlich fundiert, praxisnah und zukunftsorientiert.

"Weiterbildung auf hohem Niveau ist der Schlüssel, um Regionen zukunftsfit zu machen", sagt Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerks Austria. Mit der neuen Akademie wolle man einen "strategischen Impuls für den nachhaltigen Wandel im österreichischen Tourismus" setzen.