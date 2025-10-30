Wien startet in die Adventszeit

Ab dem 6. November 2025 beginnt in Wien offiziell die Adventszeit: Dann öffnet der erste Weihnachtsmarkt seine Tore. Bis zum 21. November sind alle 14 Wiener Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Betrieb. Insgesamt laden über 900 Stände in der Stadt zum Bummeln, Essen und Einkaufen ein.

„Weihnachtsmärkte gehören fix zur Adventzeit in Wien – sie schaffen Stimmung, Begegnung und geben den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.