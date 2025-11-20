Gala „Wider die Gewalt“: Benefizabend im MuTh erzielt rund 50.000 Euro für soziale Initiativen

Singer-Songwriterin Valerie Sajdik eröffnete den zweiten Abschnitt des Abends mit Liedern aus ihrem aktuellen Album Amitiés. Anschließend trat Ella Stern auf, eine junge Künstlerin mit wachsender Präsenz in sozialen Medien.

Jazzsängerin Simone Kopmajer, mehrfach für den Amadeus Award nominiert und international erfolgreich, bildete einen der musikalischen Höhepunkte. Gemeinsam mit Marika Lichter präsentierte sie das „Schwipslied“ in einer englischen Fassung – ein Titel, der auch auf Kopmajers neuer CD Very Strauss enthalten ist.

Den Abschluss des Konzertprogramms gestaltete die steirische Band Alle Achtung, die mit Songs wie „Marie“ seit Jahren in den Charts vertreten ist und für starken Applaus sorgte. Zum Finale versammelten sich alle auftretenden Künstlerinnen und Künstler erneut auf der Bühne.