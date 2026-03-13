„A dream come true“: Florentina Holzingers Pfingstfestspiel

Holzinger betonte, es handle sich nicht um eine Premiere, „sondern um eine einmalige neunstündige Sache. Ich hoffe, das Wetter ist gut.“ Gestartet wird am 23. Mai um 15.30 Uhr in Wien - was nicht zuletzt der Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen geschuldet sein dürfte. Am Wiener Eislauf-Verein (Holzinger: „Ein iconic place, aber eigentlich wollten wir ja die Marie-Theresien-Kaserne bespielen.“) wird als Prolog ein „Oratorium für Körper und Maschinen“ stattfinden, ehe 700 Besucherinnen und Besucher (Paul Breitenfelder von der Nitsch Foundation: „Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.“) in zehn Busse gepackt und nach Prinzendorf chauffiert werden. „Die Busse gehören zu dem Oratorium natürlich auch dazu“, versicherte Holzinger. In Prinzendorf erwartet das Publikum „Das letzte Abendmahl“. Was genau bis zur Busrückfahrt um 23.30 Uhr zu sehen sein wird, ist noch unklar. Klar ist allerdings: „Es findet bei jedem Wetter statt“, wie Nitsch und Holzinger unisono erklärten.

Das Ganze hat nicht nur einen Bezug zu den Festwochen, ihrem diesjährigen Thema „Republic of Gods“ und ihrer Ausstellung von Christoph Schlingensief (dessen „Church of Fear“ einst in Venedig erstaufgeführt wurde), sondern auch zur Kunstbiennale in Venedig, wo Holzinger heuer den Österreich-Pavillon mit einer „Seaworld Venice“ bespielt, die laut der Künstlerin aus einem „Triptychon an Themen“ bestehen wird: aus einem Unterwasser-Themenpark, einem Sakralraum und einer Kläranlage. Diese diene wie auch die Rituale, um die es in Prinzendorf gehen werde, der Reinigung und Verwandlung von Unrat in etwas Positives.