Vernissage: Peter Krawagna in der Galerie Ernst Hilger

Peter Krawagna ist ohne Frage einer der bedeutendsten Naturabstraktionisten des Landes mit künstlerischer Qualität internationalen Niveaus. Das seine Arbeit großen Anklang findet, zeigte auch der Ansturm auf die feierliche Eröffnung seiner Ausstellung am 12. März: Neben Familie, Sammlern und Wegbegleitern erwiesen ihm auch zahlreiche Künstlerfreunde die Ehre – unter ihnen etwa Martha Jungwirth, Walter Vopava, Peter Marquant und Eduard Angeli.

Die eröffnenden Worte spendete Hans-Peter Wipplinger, der zu Hause selbst mit "Krawagna" lebt. Eine objektive Einordnung sei somit in seinem Falle aufgrund von Befangenheit eigentlich gar nicht möglich, scherzte er. Trotz des regen Treibens in der Galerie fehlte einer ganz besonders, wie Wipplinger zum Ende seiner Rede festhielt: „Der liebe Ernstl Hilger – auf ihn möchte ich nun gemeinsam anstoßen.“