Richard David Precht: „Ich sehe Österreich von Putin nicht bedroht“

Herr Precht, wir haben zuletzt im Juni 2024 telefoniert. Trump war noch nicht gewählt, und Sie hielten die Bedrohung des Westens durch Putin für überschaubar. Wie stellt sich die Situation denn jetzt dar?

Ich glaube nicht, dass ich damals so falsch lag. Wir haben nach der Regierungsübernahme durch Trump immer noch eine NATO. Daran wird sich nichts ändern. Und Russland beabsichtigt nach wie vor nicht, westeuropäische Länder anzugreifen.

Aber die Kriegsrhetorik steigt.

Ja, die NATO und Russland trauen einander mittlerweile alles zu. Wir sind wie vor dem Ersten Weltkrieg in eine psychologisch gefährliche Situation gekommen. Von Abrüstung oder Diplomatie ist auf beiden Seiten nicht mehr die Rede. Es scheint nur noch einen Lösungsweg zu geben, der in der Aufrüstung liegt. Dabei sagt der gesunde Menschenverstand, dass das nur immer mehr Benzin über das Problem gießt.

Die Drohnen fliegen jedenfalls schon.

Da gibt es sehr viel Nebel. Über die Drohnen, die am Münchner Flughafen gesichtet worden sein sollen, wissen wir gar nichts. Die Drohnen, die in Bremerhaven den Hafen ausspioniert haben sollen, scheinen mir ebenfalls eine ­trübe Angelegenheit zu sein. Warum sollten die Russen den Hafen ausspähen? Das kann ich auch mit Google Earth, oder ich schicke einen als Hafenarbeiter verkleideten Agenten. Und wenn Flugzeuge über die Grenze fliegen, kann es auch sein, dass sie sich verflogen haben. Leider sind wir in der psychologischen Verfassung, dass wir Russland derzeit alles zutrauen.

Die Bedrohung ist also geringer, als allseits angenommen wird?

Nicht unbedingt. Die drei Jahre Ukraine-Krieg enthalten die gefährliche Botschaft, dass es in Europa einen langwierigen Krieg geben kann, ohne dass Atomwaffen eingesetzt werden. Noch vor wenigen Jahren haben wir geglaubt, dass eine auch indirekte Konfrontation Russlands mit der NATO unweigerlich in einen Atomkrieg führt. Jetzt sind Spekulationen geweckt, dass man auch dauerhaft ein bisschen Krieg führen kann. Der moderne Krieg ist in erster Linie ein Krieg mit Drohnen. Damit ist die Gefahr gestiegen, dass durch wechselseitige Zündelei ein Krieg wie ein Computerspiel ablaufen kann. Die nennen wir es „Vergamisierung“ des Kriegs führt auf beiden Seiten zu gefährlichem Leichtsinn.

Aber wie ist es so weit gekommen?

Über lange Zeit haben sich die Russen von der NATO nicht ernst genommen gefühlt. Die Ost-Erweiterung wurde konsequent fortgesetzt, ohne sich durch den russischen Protest erschüttern zu lassen. Auch die EU hat dem nicht wider­sprochen und sich die Russen, die uns lange die Hand ausgestreckt hatten, zu Feinden gemacht. Inzwischen werden die Europäer von den Russen tatsächlich als Feinde angesehen.

Halten Sie einen Krieg für möglich?

Ja.

Warum?

Wenn man so gewaltig aufrüstet, besteht immer die Gefahr, dass davon auch irgendwann etwas eingesetzt wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn die deutsche Regierung mehr diplomatische Anstrengungen unternähme, mit Putin zu reden. Wir bräuchten eine KSZE 2.0, eine gemeinsame Konferenz, die sich die Frage stellt, wie Europa in zehn Jahren aussehen soll. Da sollen beide Seiten realistische Wünsche äußern, wie sie sich eine stabile Nachkriegsordnung vorstellen können, in der einander nicht weiterhin zwei Blöcke bedrohen.

Und Österreich? Die Neutralität steht bei der Außenministerin ja nicht hoch im Kurs.

Ich sehe Österreich von Putin nicht bedroht. Was immer Putins Fantasien, Ressentiments und Aggressionen sein mögen, gegen Österreich richten sie sich nicht. Österreich ist aber nicht das einzige Land, das sich damit wichtig macht, sich als Hauptkriegsbeute von Putin zu sehen. Ein anderes Beispiel wäre Dänemark, obwohl es nicht den geringsten Hinweis gibt, dass Putin von der Eroberung Dänemarks träumt.

Aber die Drohnen sind doch dort aufgetaucht, nicht?

Offensichtlich, weil Dänemark innerhalb der NATO zu den schärfsten Antagonisten Russlands zählt.