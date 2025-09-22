„Es gilt, die Zuversicht zu kultivieren"

Sie haben durch das Social Start-up Sindbad, aber auch als Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung versucht, das System von außen zu verändern. Wie sehr braucht es solche Initiativen?

In Österreich ist viel staatlich und öffentlich organisiert, und das finde ich auch in weiten Teilen gut so. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass es von der Seite, von der Zivilgesellschaft, auch mehr Initiativen und schlagkräftige Initiativen braucht, um dieses große staatliche System auch in Bewegung zu bringen. Diese Initiativen haben natürlich mehr Freiraum, Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Aber die große Frage ist: Gibt es Durchlässigkeit, damit eine Innovation, die an kleinen Orten funktioniert, auch ins größere Gesamtsystem übernommen werden kann? Daran habe ich in den letzten zehn Jahren unter anderem gearbeitet.

Erfolgreich?

Teilweise schon, aber es ist ein bisschen David gegen Goliath. Allein wenn ich mir anschaue, wie groß das Bildungsbudget ist – mit elf, zwölf Milliarden pro Jahr –, und dann vergleiche, wie kleinere Initiativen, Vereine, NGOs budgetär aufgestellt sind, sieht man eine große Disbalance. Und dennoch merke ich, dass es von einigen Behördenvertretern oder von der Verwaltung, auch von der Politik, immer mehr Interesse gibt, Brücken zu bauen.

Wie tragfähig sind diese Brücken?

Die budgetär schwierige Situation ist auch eine Chance, darüber nachzudenken, ob man als Staat oder Politik mit zivilgesellschaftlichen oder auch mit wirtschaftlichen Akteuren nicht intensiver zusammenarbeiten will. Denn ganz allein wird man diese Probleme nicht lösen können. Wir haben in Österreich eine Denke, wir zahlen viele Steuern und der Staat wird’s schon richten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Mindset zukunftsweisend ist.

Wir zahlen ja wirklich genug Steuern und das Bildungsbudget ist auf dem Papier groß genug.

Und dennoch gehören wir nicht zu den besten Bildungssystemen europa- oder weltweit. Das heißt, Geld alleine ist es ja nicht. Man spricht ja oft davon, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung sehr wichtig ist und dass Schulen erfolgreich sind, die auch insgesamt eine starke Beziehungskultur haben – innerhalb der Schule, aber auch mit ihren Partnern und zu den Eltern hin. Und ich denke, dass diese Beziehungen auch ein oder zwei Ebenen drüber, im Verhältnis zu NGOs und zur Wissenschaft, eine neue Qualität brauchen. Das System hat von sich heraus nicht genug Innovationskraft, um das von selber zu schaffen.

Ihr Buch handelt davon, wie man „die Welt zum Guten ändern kann“, so der Untertitel. Mit welchen Problemen kämpft unsere Gesellschaft?

Das Grundgefühl ist eine gewisse Sättigung, die einerseits zu Trägheit und auch Ohnmacht führt. Dieses soziale Aufstiegsversprechen der letzten Jahrzehnte gibt es ja jetzt nur mehr bedingt. Vor 20 Jahren hätten noch viele gesagt: „Meinen Kindern soll es einmal besser gehen als mir.“ Mittlerweile sagen viele schon: „Ich hoffe, meinen Kindern geht es nicht schlechter.“ Der Glaube an und auch die Möglichkeit eines Aufstiegs ist überschaubarer geworden. Und dann gibt es halt auf individueller, aber auch auf politischer Ebene die Antwort darauf, noch schneller zu werden und zu versuchen, Lösungen zu finden, man bleibt aber an der Oberfläche, weil die Dinge ja auch immer verflochtener werden. Angesichts dieser Unübersichtlichkeit der Welt im Großen, aber auch im Kleinen, Konkreten muss man überlegen, wie man sich selbst gut führt. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe von jedem Einzelnen. Und gleichzeitig braucht es einen Rahmen, in dem sich diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten möglichst gut entfalten können.

Sich selbst in Zeiten wie diesen gut zu führen – wie geht das?

Zunächst muss man die Realität einmal anerkennen und darüber nachdenken, was sie mit mir zu tun hat. Ich finde es auch wichtig, in die eigene Lebensgeschichte zu schauen. Damit man selber weiß, wer man ist, immer wieder aufs Neue. Um überhaupt handlungsfähig zu sein für einen Beitrag in der Gesellschaft.