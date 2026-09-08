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Erster Schultag in britischer Eliteschule für Prinz George

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Erster Schultag an Privatschule für Prinz George
©APA/APA/AFP/POOL/ADRIAN DENNIS
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Prinz George, der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William, ist nun Schüler der traditionsreichen Privatschule Eton College. Der 13-Jährige wurde am Dienstag an seinem ersten Schultag an dem prestigeträchtigen College von seinen Eltern William und Kate begleitet. Wie sein Vater trug George einen dunklen Anzug mit Hemd und dunkelblauer Krawatte sowie dunkelbraune Schuhe, sein erster Schultag im Eton College wurde von Nieselregen begleitet.

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Schulleiter Simon Henderson empfing den Buben, der dereinst britischer König werden könnte, mit den Worten: "Willkommen, viel Glück, viel Spaß." Wie bereits sein Vater besucht der 13-Jährige nun die weltbekannte weiterführende Schule, die mehr als 63.000 Pfund (gut 73.000 Euro) pro Jahr kostet. Britischen Medien zufolge wird George im Internat der Schule wohnen, auch wenn die Schule nur ein paar Kilometer vom Anwesen seiner Familie in Windsor entfernt liegt.

In Eton bekamen außer William und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry auch 20 frühere britische Premierminister ihre höhere Schulbildung, darunter Boris Johnson und David Cameron. Auch andere Promis wie den "James Bond"-Schöpfer Ian Fleming zählt Eton zu seinen früheren Schülern.

Die bereits 1440 von König Heinrich VI gegründete Schule stand lange Zeit für das elitäre Denken und die Klassenunterschiede im Vereinigten Königreich. Die Schule für Buben im Alter von 13 bis 18 Jahren hat sich viele Traditionen bewahrt.

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