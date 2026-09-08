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Kürbis: Kalorienarm und voller wertvoller Nährstoffe

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Dem Beta-Carotin verdankt das Fruchtfleisch seine orangene Farbe
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Ein Kürbis hat reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem enthält er Kalium, das für die Nervenzellen wichtig ist. Außerdem liefert Kürbis viel Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und die Sehkraft stärkt. Dem Beta-Carotin verdankt das Fruchtfleisch seine orangene Farbe. Hinzu kommen sogenannte Phytosterine. Diese pflanzlichen Hormone können helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.

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Kleine Mengen an Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink, Selen, B-Vitamine und die Vitamine E und C stecken ebenfalls im Kürbis. Mit Kalorien knausert der Kürbis. Er gehört wie viele andere Fruchtgemüse zu den kalorienarmen Lebensmitteln. Laut dem Deutschen Ernährungsberatungs- und Informationsnetz (DEBInet) haben jeweils 100 Gramm gegarter Durchschnittskürbis lediglich 31 Kalorien.

Zum Vergleich (ebenfalls 100 Gramm):

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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