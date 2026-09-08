Kürbis: Kalorienarm und voller wertvoller Nährstoffe

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Ein Kürbis hat reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem enthält er Kalium, das für die Nervenzellen wichtig ist. Außerdem liefert Kürbis viel Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und die Sehkraft stärkt. Dem Beta-Carotin verdankt das Fruchtfleisch seine orangene Farbe. Hinzu kommen sogenannte Phytosterine. Diese pflanzlichen Hormone können helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.

von APA