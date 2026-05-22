Eröffnung von „Scaling Memories“: Ausstellung widmet sich Erinnerung als beweglichem Gefüge

Anita Steinwidder transformiert gebrauchte Schuhe zu textilen Objekten und Assemblagen, in denen Spuren von Bewegung, Abnutzung und Zeit eingeschrieben bleiben. Durch Nähen, Umwickeln und Verbinden entstehen poetische Arbeiten zwischen persönlicher und kollektiver Erinnerung.

Christiane Spatt arbeitet mit Tapetenresten, Erinnerungsfotografien und Schmuckfragmenten aus dem familiären Umfeld. Ihre offenen Bild- und Objektkonstellationen laden dazu ein, Erinnerung immer wieder neu zu interpretieren.

Dora Mai greift fotografische Fundstücke aus dem Familienarchiv auf und überführt sie malerisch in die Gegenwart. Durch Skalierung, Variation sowie das Spiel mit Nähe und Distanz thematisiert sie die Flüchtigkeit von Momenten.

Mona Radziabari setzt sich mit Erinnerung im Spannungsfeld von Migration, politischer Unterdrückung und medialer Bilderflut auseinander. Kartografische Bilder, dokumentarische Fotografien und persönliche Narrative werden reduziert und abstrahiert und eröffnen Perspektiven zwischen Schutz, Verlust und Sehnsucht.