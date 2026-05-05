H4O Dental Life Center in Floridsdorf offiziell eröffnet

Fünf Monate nach dem Start des Kassenbetriebs wurde das H4O Dental Life Center in Wien-Floridsdorf offiziell eröffnet.
Zahnmedizin unter einem Dach
Das H4O Dental Life Center in Wien-Floridsdorf hat am 30. April 2026 seine offizielle Eröffnung gefeiert. Der Kassenbetrieb der zahnmedizinischen Krankenanstalt war bereits im Dezember 2025 gestartet.
Das Zentrum bündelt Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Chirurgie und Prophylaxe an einem Standort. Ziel ist eine durchgängige Versorgung ohne Wege zwischen verschiedenen Ordinationen. Das Angebot richtet sich an Patient:innen aller Kassen.
Längere Öffnungszeiten als Teil des Konzepts
Ein Schwerpunkt liegt auf längeren Öffnungszeiten. Das Dental Life Center ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet, freitags bis 18 Uhr. Damit will die Einrichtung vor allem Berufstätige, Familien und Menschen mit eingeschränkter zeitlicher Flexibilität erreichen.
Gründer Dr. Bernd Bartosek beschreibt den Ansatz so: „Unser Ziel war es von Anfang an, Zahnmedizin so zu organisieren, dass sie in das Leben der Menschen passt – nicht umgekehrt.“
Offizielle Eröffnung mit Gästen
Beim Ribbon Cutting waren unter anderem Bezirksvorsteher Georg Papai, David Reif vom Fonds Soziales Wien sowie Dr. Hans Aubauer von UNIQA Group Health Insurance anwesend.