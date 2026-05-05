H4O Dental Life Center in Floridsdorf offiziell eröffnet

Das H4O Dental Life Center in Wien-Floridsdorf hat am 30. April 2026 seine offizielle Eröffnung gefeiert. Der Kassenbetrieb der zahnmedizinischen Krankenanstalt war bereits im Dezember 2025 gestartet.

Das Zentrum bündelt Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Chirurgie und Prophylaxe an einem Standort. Ziel ist eine durchgängige Versorgung ohne Wege zwischen verschiedenen Ordinationen. Das Angebot richtet sich an Patient:innen aller Kassen.