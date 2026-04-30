Elīna Garanča eröffnet Kultursommer in Niederösterreich: „Klassik unter Sternen“ startet mit Weltpremiere in Grafenegg

Erstmals im Wolkenturm Grafenegg: Das ausverkaufte Open-Air „Klassik unter Sternen“ beginnt ein neues Kapitel.
Neuer Standort für Traditionsveranstaltung
Mit dem Wechsel vom Stift Göttweig nach Wolkenturm Grafenegg startet „Klassik unter Sternen“ 2026 an neuer Spielstätte. Nach 17 Jahren am bisherigen Standort wird das beliebte Klassik-Open-Air erstmals in Grafenegg ausgetragen.
Knapp 5.000 Besucher:innen sicherten sich Karten für Preview Night und Galakonzert, beide Termine waren laut Veranstaltern rasch ausverkauft. Bereits jetzt steht fest: Auch 2027 wird die Veranstaltung in Grafenegg fortgesetzt. Der nächste Termin ist für den 3. Juli 2027 geplant.
Weltpremiere mit Puccini-Arie
Musikalisch setzt die diesjährige Ausgabe auf bekannte Opernmelodien und prominente Gäste. Unter der Leitung von Karel Mark Chichon wird Elīna Garanča erstmals die Arie „Un bel dì, vedremo“ aus Madama Butterfly interpretieren.
Als weitere Solist:innen angekündigt sind:
Hera Hyesang Park
Angel Romero
Günel Shirinova
Begleitet werden sie vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich.
Drei Tage Rahmenprogramm
Mit dem Umzug nach Grafenegg wurde das Format erweitert. Bereits am 2. Juli startet ein mehrtägiges Begleitprogramm mit einem Themenweg zu Karriere und Lebensstationen von Garanča.
Im Schlosspark folgt ein frei zugängliches Kulturpicknick mit musikalischen Beiträgen junger Talente der Initiative „ZukunftsStimmen“. Auch die Künstlerin selbst soll vor Ort sein.
Nachwuchsprojekt wächst weiter
Das Förderprogramm „ZukunftsStimmen“, initiiert von Garanča und Chichon, verzeichnete heuer mehr als 88 Bewerbungen aus aller Welt. Beim Vorsingen an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wurden 13 Sänger:innen eingeladen.
Als Siegerin setzte sich Günel Shirinova durch. Die 21-jährige Sopranistin wird sowohl bei der Preview Night als auch beim Galakonzert mitwirken.
Auftakt für den Kultursommer
Mit dem Standortwechsel und dem erweiterten Programm positioniert sich „Klassik unter Sternen“ künftig noch stärker als mehrtägiges Sommerereignis in Niederösterreich. Der Wolkenturm bietet dafür eine neue Bühne – landschaftlich wie akustisch.