Elīna Garanča eröffnet Kultursommer in Niederösterreich: „Klassik unter Sternen“ startet mit Weltpremiere in Grafenegg

Mit dem Wechsel vom Stift Göttweig nach Wolkenturm Grafenegg startet „Klassik unter Sternen“ 2026 an neuer Spielstätte. Nach 17 Jahren am bisherigen Standort wird das beliebte Klassik-Open-Air erstmals in Grafenegg ausgetragen.

Knapp 5.000 Besucher:innen sicherten sich Karten für Preview Night und Galakonzert, beide Termine waren laut Veranstaltern rasch ausverkauft. Bereits jetzt steht fest: Auch 2027 wird die Veranstaltung in Grafenegg fortgesetzt. Der nächste Termin ist für den 3. Juli 2027 geplant.