Pressekonferenz: Bosch investiert weiter in Österreich

Einen Schwerpunkt setzte Bosch erneut auf Forschung und Entwicklung. Rund 200 Millionen Euro – laut Unternehmen etwa 18 Prozent des Umsatzes – flossen 2025 in F&E-Projekte.

Zusätzlich investierte Bosch 19 Millionen Euro in Infrastruktur und Entwicklungsstandorte. Dazu zählen unter anderem der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur am Engineering-Center in Linz sowie Investitionen in die Methanol-Infrastruktur im Werk Hallein.

Weinwurm betonte bei der Pressekonferenz die Rolle Österreichs innerhalb des Konzerns als Entwicklungsstandort für Zukunftstechnologien.