World Brand Day 2026 in Wien: Marken als strategischer Erfolgsfaktor im Fokus

Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage, wie Europa seine Markenwerte künftig stärker wirtschaftlich nutzen kann. Gerhard Hrebicek, Präsident des European Brand Institute, verwies auf die zunehmende globale Konkurrenz um Markenmacht.

Im Rückblick auf die internationale World Brand Day Konferenz in Hong Kong betonte Hrebicek, dass sich dort starke Marken zunehmend mit Kapitalmärkten und internationalen Investoren vernetzen würden. Besonders chinesische Marken würden verstärkt auf Vertrauen, Reputation und internationale Sichtbarkeit setzen.

Europa verfüge zwar über hohe Markenkompetenz und internationale Strahlkraft, habe laut Hrebicek jedoch Nachholbedarf bei der wirtschaftlichen Nutzung von Markenwerten. Marken würden in Europa vielfach noch nicht ausreichend als strategische Vermögenswerte verstanden.