APA-Comm-Talk diskutierte KI, Sichtbarkeit und neue Anforderungen an Kommunikation

Beim aktuellen APA-Comm-Talk wurden die neuesten Ergebnisse der PR-Trendradar-Umfrage zu KI-gestützter Contentgestaltung und -distribution präsentiert. Im Fokus der Veranstaltung standen die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf professionelle Kommunikation sowie die Frage, wie Inhalte in einer zunehmend algorithmisch geprägten Medienwelt sichtbar bleiben.

Diskutiert wurden unter anderem Herausforderungen rund um algorithmische Sichtbarkeit, die Bedeutung von GEO-Kompetenz sowie Strategien für glaubwürdige und markenkonforme Kommunikation.