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APA-Comm-Talk diskutierte KI, Sichtbarkeit und neue Anforderungen an Kommunikation

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Beim APA-Comm-Talk standen KI-gestützte Contentgestaltung, algorithmische Sichtbarkeit und glaubwürdige Kommunikation im Mittelpunkt.

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KI verändert Content und Kommunikation

Beim aktuellen APA-Comm-Talk wurden die neuesten Ergebnisse der PR-Trendradar-Umfrage zu KI-gestützter Contentgestaltung und -distribution präsentiert. Im Fokus der Veranstaltung standen die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf professionelle Kommunikation sowie die Frage, wie Inhalte in einer zunehmend algorithmisch geprägten Medienwelt sichtbar bleiben.

Diskutiert wurden unter anderem Herausforderungen rund um algorithmische Sichtbarkeit, die Bedeutung von GEO-Kompetenz sowie Strategien für glaubwürdige und markenkonforme Kommunikation.

Expert:innen aus Kommunikation und Medien diskutierten

An der Gesprächsrunde nahmen Moritz Arnold von Grayling, Carina Engel von APA-Comm, Tanja Gruber von Österreich Werbung sowie Natalia Michalak von REWE International teil.

Die Expert:innen tauschten sich über praktische Erfahrungen im Umgang mit KI-Systemen aus und diskutierten darüber, wie sich Kommunikationsstrategien an neue technologische Entwicklungen anpassen müssen.

Fokus auf Glaubwürdigkeit und Markenführung

Im Zentrum des Abends stand die Frage, wie Unternehmen und Organisationen auch in einer von KI geprägten Kommunikationslandschaft glaubwürdig und markenkonform bleiben können.

Dabei wurden sowohl Chancen als auch Herausforderungen neuer Technologien für Contentproduktion, Distribution und Sichtbarkeit thematisiert.

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