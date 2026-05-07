KomKon-Pre-Event: Auftakt über den Dächern Wiens

Noch vor dem offiziellen Konferenztag der Public Relations Verband Austria und der APA-Comm lud die KomKon 2026 am Dienstagabend zum Pre-Event „Mut.Macht.Momente.“ über den Dächern Wiens.

Im Mittelpunkt des Abends standen persönliche Erfahrungen und Geschichten über Wendepunkte, Herausforderungen und mutige Entscheidungen.

Für die inhaltlichen Impulse sorgten die blinde Singer-Songwriterin Sofia Reyna sowie Medienmanager und Podcast-Host Stefan Lassnig.