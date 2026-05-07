KomKon-Pre-Event: Auftakt über den Dächern Wiens

Mit persönlichen Einblicken, Networking und Impulsen rund um Mut und Kommunikation startete die KomKon 2026 am Vorabend in Wien.
Persönliche Geschichten zum Auftakt
Noch vor dem offiziellen Konferenztag der Public Relations Verband Austria und der APA-Comm lud die KomKon 2026 am Dienstagabend zum Pre-Event „Mut.Macht.Momente.“ über den Dächern Wiens.
Im Mittelpunkt des Abends standen persönliche Erfahrungen und Geschichten über Wendepunkte, Herausforderungen und mutige Entscheidungen.
Für die inhaltlichen Impulse sorgten die blinde Singer-Songwriterin Sofia Reyna sowie Medienmanager und Podcast-Host Stefan Lassnig.
Networking vor dem Konferenztag
Das Pre-Opening bot zugleich Gelegenheit zum Networking innerhalb der Kommunikations- und Medienbranche. Vertreter:innen aus PR, Medien, Wirtschaft und Kommunikation nutzten den Abend für Gespräche vor dem offiziellen Start der KomKon 2026.
Die Konferenz selbst findet am 7. Mai statt und widmet sich unter anderem Themen wie Künstlicher Intelligenz, Vertrauen in Medien, Fake News, Transformation und Zukunft der Kommunikationsbranche. Erwartet werden zahlreiche Vertreter:innen aus Medien, Wirtschaft und Politik.