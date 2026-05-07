ABO

KomKon-Pre-Event: Auftakt über den Dächern Wiens

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©PRVA/APA-Fotoservice/Schedl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Mit persönlichen Einblicken, Networking und Impulsen rund um Mut und Kommunikation startete die KomKon 2026 am Vorabend in Wien.

von

Persönliche Geschichten zum Auftakt

Noch vor dem offiziellen Konferenztag der Public Relations Verband Austria und der APA-Comm lud die KomKon 2026 am Dienstagabend zum Pre-Event „Mut.Macht.Momente.“ über den Dächern Wiens.

Im Mittelpunkt des Abends standen persönliche Erfahrungen und Geschichten über Wendepunkte, Herausforderungen und mutige Entscheidungen.

Für die inhaltlichen Impulse sorgten die blinde Singer-Songwriterin Sofia Reyna sowie Medienmanager und Podcast-Host Stefan Lassnig.

Networking vor dem Konferenztag

Das Pre-Opening bot zugleich Gelegenheit zum Networking innerhalb der Kommunikations- und Medienbranche. Vertreter:innen aus PR, Medien, Wirtschaft und Kommunikation nutzten den Abend für Gespräche vor dem offiziellen Start der KomKon 2026.

Die Konferenz selbst findet am 7. Mai statt und widmet sich unter anderem Themen wie Künstlicher Intelligenz, Vertrauen in Medien, Fake News, Transformation und Zukunft der Kommunikationsbranche. Erwartet werden zahlreiche Vertreter:innen aus Medien, Wirtschaft und Politik.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
H4O Dental Life Center in Floridsdorf offiziell eröffnet
Gesundheit
H4O Dental Life Center in Floridsdorf offiziell eröffnet
Elīna Garanča eröffnet Kultursommer in Niederösterreich: „Klassik unter Sternen“ startet mit Weltpremiere in Grafenegg
Menschen
Elīna Garanča eröffnet Kultursommer in Niederösterreich: „Klassik unter Sternen“ startet mit Weltpremiere in Grafenegg
Masterclass: Celebrating Life mit Guido Maria Kucsko
Menschen
Masterclass: Celebrating Life mit Guido Maria Kucsko
Best Brands Awards feiern Österreich-Premiere in den Wiener Sofiensälen
News
Best Brands Awards feiern Österreich-Premiere in den Wiener Sofiensälen
Premiere der „Tourismusstars“ in Schloss Schönbrunn
Kulinarik
Premiere der „Tourismusstars“ in Schloss Schönbrunn
Festspiele Gars starten in die Saison 2026 mit Kunst und Oper
Menschen
Festspiele Gars starten in die Saison 2026 mit Kunst und Oper
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER