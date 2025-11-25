Alleine zu zweit: Die stille Zäsur des Elternseins

„Und? Was bleibt uns?“, fragt Robert. Er geht zum Kaffeeautomat, wählt einen Espresso.

„Das ist schon dein dritter Kaffee“, sagt Ruth. „Nein, der vierte“, sagt Robert und gießt etwas Milch in die Tasse.

Sie schweigen, dann sagte Ruth: „Sie brauchen uns nicht, ganz plötzlich, ohne uns zu warnen.“

„Ich bin doch noch da“, sagt Robert lachend, doch es klingt nicht heiter. „Du brauchst mich doch auch nicht“, sagt Ruth. Robert antwortet nicht.

„In ein paar Jahren sind wir in Pension, dann können wir endlich Tango ­lernen“, sagt Ruth.

„Darauf freue mich seit Jahren“, sagt Robert. Sie schauen beide aus dem Fenster vom Küchentisch aus in den sonnigen Herbst.

„Wir haben bald ein Enkelkind von unserer Tochter, vielleicht versuchst du es als Großmutter?“, sagt Robert.

„Ich bin zu alt als Mutter und zu jung als Großmutter“, antworte Ruth, „wie machen das Ehepaare, die keine Kinder haben?“

„Die waren nie jung und werden nie alt“, sagt Robert, sie lachen beide.

„Nach Dienstschluss im Krankenhaus hab ich Angst, nach Hause zu fahren, in diese große Wohnung, mit leeren Kinderzimmern, die auf Besuch warten“, sagt Ruth.

„Also was tun mit den nächsten Jahrzehnten?“, fragt Robert.

„Ich könnte wie meine Mutter leben, frühmorgens schwimmen, nachmittags Kaffee mit Freundinnen, drei Wochen Kur, zwei Wochen Cruise mit Vollpension, alles wiederholt sich immer wieder“, sagt Ruth.