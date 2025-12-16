Koloniale Raubkunst: Die komplizierte Geschichte mit der Restitution

Aber auch Österreich als Staat hat einiges dazuzulernen. Lange genug hat man sich hier in Fragen der Kolonialgeschichte in die Zuschauerposition begeben. Die Habsburger seien keine Kolonialmacht gewesen. Stimmt so nicht, schreibt der Beirat in seinen Empfehlungen. Die Habsburger-Monarchie sei auf vielfältige Weise am europäischen Kolonialprojekt beteiligt gewesen – über Handel, das Sammeln von Materialien für Schatzkammern und auch durch Sklaverei. Für kurze Zeit habe die Monarchie zudem die Nikobaren und Teile Mosambiks, Südost- und Ostasiens kolonisiert.

Doch wie steht es um die politische Restitutionsdebatte? Im Regierungsprogramm der aktuellen Koalition findet sich das Thema nicht mehr. Dass er dort unter Schwarz-Grün zu finden war, erklärt der damalige Kunstminister Werner Kogler damit, dass „globale Gerechtigkeit und Vergangenheitsaufarbeitung der grünen Tradition entsprechen“. Ein fast fertiger Gesetzesentwurf der früheren Regierung liegt allerdings seit dem Frühjahr 2024 in der Schublade. Kogler führt das unter anderem darauf zurück, dass in der damaligen Koalition nicht mehr viel Gemeinsames ging.

Das Außenministerium, das damals auf ÖVP-Seite das „Bundesgesetz über die Rückgabe von beweglichen Kulturgütern aus kolonialen Kontexten“ verhandelte, habe nicht mehr auf den Letztentwurf aus dem grünen Ministerium geantwortet, so Kogler, der aber auch inhaltlichen Diskussionsbedarf zugesteht, eben weil man am Beispiel Benin/Nigeria sehe, dass die Frage, wem was restituiert wird, nicht einfach zu beantworten ist. Die Grünen wollen aufgrund der News-Recherche den Entwurf des Kolonial-Rückgabegesetz jetzt jedenfalls ins Parlament bringen. „Dann sehen wir ja, wie die ÖVP und der Rest der Regierung dazu stehen.“ Als Oppositionspartei waren die NEOS noch mehrfach zu dem Thema aktiv.