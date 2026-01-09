2nd Opinion: Es wird nicht besser

Ob ein Jahr, das gerade beginnt, am Ende besser gewesen sein wird als das Jahr, das gerade zu Ende gegangen ist, konnte immer schon niemand je wissen. Das hat die Menschen zu keiner Zeit daran gehindert, sehr feste Vorstellungen von der Zukunft zu haben, vor allem von der Tendenz zum Besseren oder zum Schlechteren. Aber es verläuft schon kein einzelnes Leben je linear, und die Geschichte tut das erst recht nicht. Immer passiert etwas Unvorhergesehenes, Glück lauert an jeder Straßenecke, aber es brechen auch von einer Sekunde auf die andere Katastrophen herein, wie über die Besucher jener Bar in Crans-Montana, in der mehr als 40 Menschen das Glück gesucht und den Tod gefunden haben.

Mit der kühnen, aber völkerrechtswidrigen Intervention der USA in Venezuela samt Verhaftung und Entführung des Machthabers Nicolas Maduro wird sich auch das Gefühl verfestigen, dass die Welt nicht nur nicht besser wird, sondern auch auf eine große globale Konfrontation zusteuert. Zuversicht ist Pflicht, sagen Politiker und Motivationscoaches, Zuversicht ist möglich, sagen Realisten, Zuversicht ist nichts für mich, sagen die Leidtragenden von Dauerkatastrophen in der Ukraine, im Jemen oder im Sudan. Und dann gibt es immer mehr Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass es früher immer besser wurde und jetzt immer schlechter. Wahr ist vielleicht, dass die Stimmung früher besser war als die tatsächliche Situation, während heute die tatsächliche Situation deutlich besser ist als die Stimmung. Global gesehen gab es noch nie weniger Armut und weniger Gewalt als heute.