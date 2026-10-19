Elfriede Jelinek: Auf dem Gipfel der Macht

Ich bin das Nachher. Ich zwänge mich jetzt in das Nachher hinein, sonst könnte ich ja gar nichts sagen, bin doch nicht einmal der Bote. Ich bin der, der sich unbotmäßig, unrechtmäßig und ungeschrieben in die Handlung hineinzwängt. Eine plötzliche Lähmung hat mich befallen, mich greise Verleumderin. Ja, alte Frauen müssen ja immer jemand anschwärzen, sonst sind sie unglücklich.

Aber ich gebe Ruh. Ich geh in Ruhe unter. In Schweigen aber nicht. Das wissen Sie inzwischen. Ich weiß nichts, aber ich schreibe, ich erfahre nichts, aber ich schreibe, ich fahre nirgends hin, aber ich schreibe. Moment. Ich verstehe es nicht, aber ich schreibe es auf.

Ich muss wachsen, damit ich über die Kette der Begebenheiten drüberschauen kann, Trümmer auf Trümmer, die mir da vor die Füße geschleudert werden. Der Engel der Geschichte möchte die Toten aufwecken und das Zerschlagene zusammenfügen, der Engel gerät aber in den Sturm, der vom Paradies herweht, mich weht er nicht weg. Und während der Engel noch mit dem Sturm kämpft und die Flügel nicht mehr zusammenkriegt, kriege ich die Ereignisse nicht mehr zusammen, alles strebt auseinander, nichts geht zusammen.

Dieses Land hat es so gewollt. Das steht fest wie das Land selbst, den Schluss können wir ziehen. Nur der Schlussstrich, der fehlt noch. ans Konservatorium, um in Orgel, Klavier, Blockflöte und Komposition unterwiesen zu werden.

Dass es ihr, nach seelischen Zusammenbrüchen und einem Jahr Selbstisolation, nicht erging wie ihrer elenden Klavierspielerin Erika Kohut, war das Resultat der befreienden Orientierung zur KPÖ und der sich anbahnenden literarischen Karriere.