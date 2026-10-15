Der stilbildende NEWS-Fotograf Martin Vukovits hat Elfried Jelinek über Jahre begleitet. Das Greith-Haus in der Steiermark zeigt das singuläre Material ab 17. Oktober.
Keine andere Schriftstellerin hat hierzulande mehr Reaktionen hervorgerufen als Elfriede Jelinek. Die öffentliche Wahrnehmung der Nobelpreisträgerin ist nicht nur von ihren radikalen literarischen Werken und ihrem oft auch tagesaktuellem Engagement geprägt, sondern ebenso von den Bildern „der Jelinek“ in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Medien.
Der Fotograf Martin Vukovits hat wie kein anderer die Schriftstellerin knapp zwei Jahrzehnte lang fotografisch begleitet, von Mitte der 80er Jahre bis 2005, ein Jahr nach der Verleihung des Nobelpreises . Vukovits Porträts sind respektvoll und zugleich nah, zeigen die Dichterin in ikonenhaften Inszenierungen ebenso wie in ihrem privaten Umfeld. Die Ausstellung im Greith-Haus präsentiert diese Bilder erstmals in einer Zusammenschau anlässlich des 80. Geburtstages von Elfriede Jelinek.
Die Ausstellung
„Elfriede Jelinek, fotografiert von Martin Vukovits“
18. Oktober bis 7. November 2026 und 26. November 2026 bis 18. Februar 2027
An allen Donnerstagen von 9 bis 18 Uhr, an Veranstaltungstagen ab 14 Uhr sowie jederzeit nach telefonischer Vereinbarung