Drittes Kind von Amira Aly wird ein Mädchen

Sie habe ja zwei Buben "und meine erste Reaktion war so, was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe ja gar keine Ahnung von Mädchen", sagte sie im Gespräch mit der Moderatorin Marlene Lufen, die in der Podcast-Folge als Gast auftrat.

Ihre Söhne aus der Beziehung mit dem Komiker und Moderator Oliver Pocher würden sich bereits auf das Geschwisterkind freuen. "Die sind jetzt schon wirklich so goldig. Die streicheln morgens als Erstes meinen Bauch. Abends sprechen sie mit der Kleinen", erzählte sie. Sogar Namen für das ungeborene Kind würden ihre Söhne schon erfinden, sagte Aly. Sie hatte die erneute Schwangerschaft im Mai bekanntgegeben.