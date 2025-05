Und es geschah, was geschehen sollte. Scopes unterrichtete auf Grundlage des Lehrbuchs, der Staatsanwalt zeigte Scopes an, und der Prozess machte die verschlafene Kleinstadt über Nacht berühmt. 120 Journalisten kündigten sich für die Verhandlung an. 100 Prediger verschiedenster Kirchen kamen, um die Schöpfungstheorie zu verteidigen und Menschenrechtsorganisationen entsandten Beobachter. Dayton, mit 1.800 Einwohnern, erwartete etwa 3.000 Gäste.

Unterkünfte bis weit in die Umgebung waren ausgebucht. In der Stadt herrschte Jahrmarktstimmung. Auf eiligst gezimmerten Bühnen wurden – als symbolträchtiger Verweis auf den Affenprozess – dressierte Affen vorgeführt. Die Verteidigung argumentierte, es gehe um den Unterschied zwischen Religion und Wissenschaft und kündigte mehrere bekannte Professoren an, die erklären sollten, dass auch ein gläubiger Wissenschafter die Entwicklung der Forschung respektiere. Der Richter lehnte die Zeugen ab. Es ginge hier einzig und allein um die Verletzung eines Gesetzes von Tennessee.