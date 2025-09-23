Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Die Filmdiva starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris, wie ihr Agent Laurent Savry der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Die in Tunis geborene französisch-italienische Schauspielerin galt als Muse von Filmemachern wie Luchino Visconti und Federico Fellini und als Kino-Ikone der 1960er Jahre.