Christina Kaneider: Vom Sterben übers Leben lernen

Kaneider, Präsidentin der „Österreichischen Gesellschaft für ein humanes Lebensende“ (ÖGHL), setzt sich seit Jahren für Aufklärung, Akzeptanz und eine Enttabuisierung der Sterbehilfe ein. Menschen, die sich aufgrund einer schweren Erkrankung für ein selbstbestimmtes Lebensende entscheiden, würden häufig allein gelassen, medizinisch wie politisch: „Die Zeit des Sterbens ist eine bedeutsame Lebens- und Entwicklungsphase für den Menschen, das gilt im Generellen nicht nur für das selbstbestimmte Sterben. Die Gestaltung des Lebensendes will gut begleitet und individuell unterstützt werden.“

Ihr Einsatz zielt darauf ab, dass Betroffene informierte Entscheidungen treffen können und nicht an strukturellen Hürden scheitern. Mit dem Sterbeverfügungsgesetz 2022 und der jüngsten Lockerung des rigiden Werbeverbots 2024 sieht sie erste Fortschritte.

Kaneiders Appell bleibt klar: Wer dem Tod begegnet, erkennt, wie viel Wert im Leben liegt – und wie wichtig es ist, Menschen am Ende nicht allein zu lassen.