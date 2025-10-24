Liebes Leben: Breadcrumbing – Der Trend zur Depotliebe

Eine Freundschaft auf Depot bedeutet, dass man das Gegenüber in Ruhe lassen muss, um – wie in der Depotliebe – dann zu bestimmten, von der anderen Person vorgegebenen Zeiten, wie zu Sprechstunden, in dem betreffenden Gefühl gleichsam baden zu können. „Tauchen wir mal wieder – und zur Abwechslung – in etwas Freundschaft oder Liebe ein!“ Und möglichst tief, gerade so tief, dass es länger hält und man die Liebe oder Freundschaft dann schleifen lassen kann. Darauf vertrauend, dass das Depot schon wirkt.