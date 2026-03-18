Wie viel Wahrheit verträgt die Liebe?

Markus macht vielleicht den Fehler seines Lebens. Er vertraut Eva sein gesamtes bisheriges Liebesleben an. Da hatte es viele Frauen und einmal eine Transperson gegeben. Seitdem zweifelt Eva an ihrer Attraktivität für Markus.

Nachdem die Person auch noch im gemeinsamen Bekanntenkreis ist, sieht Eva seitdem rot. Sie grübelt darüber nach, was ihr fehlt, das Markus für ein erfülltes Liebesleben brauchen würde. Evas innere Kritikerin souffliert der Armen in einem fort, dass Markus nur deswegen weniger potent sei, weil er in Wahrheit noch an dieser Person hänge, die ihn total beglücken würde, wogegen sie nur zweite Wahl ist. Ihr Kopfkino läuft so in Dauerschleife. Und Markus begreift allmählich, dass er die ganze Wahrheit besser für sich behalten hätte, da sie auf Eva am Ende nur belastend, verwirrend, ja irreführend wirkt.

Warum es manchmal besser ist, die ganze Wahrheit für sich zu behalten, zeige ich Ihnen im Folgenden: