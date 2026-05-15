Frau Blaha, wir haben da noch eine Frage

„Wahre Liebe gibt es nicht im Patriarchat“, sagen Sie. Wie meinen Sie das?

Liebe im Patriarchat bedeutet, dass wir alle früh lernen: Frauen, ihre Zeit, ihre Körper, ihre Leben sind weniger wertvoll und vor allem jederzeit verfügbar. Die Liebe, Anerkennung, Fürsorge von Frauen stehen permanent zur Verfügung, das lernen Frauen und Männer. Wird dies von Frauen nicht zur Verfügung gestellt, gilt das als Liebesentzug. Das hat etwas Transaktionales und findet nicht auf der gleichen Ebene statt. Meine Vorstellung von Liebe ist eine andere: Liebe als etwas, was auf Augenhöhe geschenkt wird und im besten Fall erwidert wird. Es gibt keine Hierarchie in der Liebe – im Patriarchat ist die aber eingeschrieben.