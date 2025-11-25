Wie Angst beginnt (und endet)

„Wenn das Stresshormon Cortisol dauerhaft erhöht ist, steigt das Entzündungsgeschehen im Körper, das Immunsystem gerät ins Wanken. Das Risiko für Erkrankungen wie Depressionen, Reizdarm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und sogar Krebs kann dadurch steigen“, erklärt der Forscher. „Chronisch erhöhtes Cortisol beeinflusst Entzündungen, Immunsystem, Hormone, Muskelspannung und die Art, wie das Gehirn Stress verarbeitet. Angst ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist ein physiologischer Prozess, der den ganzen Organismus betrifft.“

Neben körperlichen Auswirkungen führt Angst häufig zu Einschränkungen im Alltag. Betroffene vermeiden Reisen, Präsentationen oder soziale Situationen, oft leiden die Beziehungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Amygdala, jene Hirnregion, die für die Entstehung und Verarbeitung von Angstreaktionen zuständig ist. Neurobiologisch betrachtet läuft dieses Bewertungszentrum unter großer Angst gewissermaßen „heiß“. Täuber bezeichnet diese Gehirnregion deshalb als „Alarmanlage“.

Kurzzeitiger Stress kann zwar hilfreich sein – zum Beispiel dann, wenn man den Bus erwischen oder eine Deadline einhalten muss –, gesundheitsschädlich wird er jedoch, wenn er chronisch wird. Genau das beobachtet Täuber leider zunehmend. „Krieg, Klima, Teuerung: Unser Gehirn wird überreizt, und tut sich schwer, diese Flut an möglichen Bedrohungen zu verarbeiten“, erklärt er. „Die Amygdala, unsere innere Alarmanlage, feuert übermäßig. Der präfrontale Cortex – speziell der Bereich oberhalb der Augen – sendet zu viele ‚Was wäre, wenn …‘-Gedanken.“ Eine Sorgenschleife entsteht.