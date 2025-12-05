Mehr Superreiche: Der Club der Milliardäre wächst

"Wir erleben eine neue Welle der Vermögensschöpfung", erklärt UBS-Manager Benjamin Cavalli. "Der KI-Boom führt zu massiv höheren Bewertungen von bereits etablierten Technologieunternehmen", ergänzt UBS-Anlagestratege Max Kunkel. Dazu kämen aber auch neue Unternehmen in Bereichen wie Automatisierung, Robotik oder dem Gesundheitswesen, die technologische Innovationen kommerzialisierten.

Die Vermögen der Technologie-Milliardäre wie Meta-CEO Mark Zuckerberg, Oracle-Chairman Larry Ellison oder Nvidia-Lenker Jensen Huang kletterten insgesamt um 23,8 Prozent auf 3,0 Billionen Dollar. Mit 27,1 Prozent fiel die Wachstumsrate bei Unternehmern aus dem Industriesektor wie Elon Musk oder den Gründern des chinesischen Elektroautoherstellers BYD am höchsten aus. Das drittstärkste Plus verbuchten Milliardäre aus dem Finanzsektor.