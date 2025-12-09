Maggie Dickson: Die Frau, die gehängt wurde – und weiterlebte

Vor mehr als 200 Jahren lebte die junge Maggie mit ihrem Ehemann, einem Fischer, in Musselburgh in der Nähe von Edinburgh, verkaufte Fische und Salz. Eines Nachts verschwand ihr Ehemann, kam nach einer Ausfahrt von der See nicht zurück oder desertierte, um dem Militärdienst zu entgehen. Die Gemeinde erklärte Maggie zur ‚verlassenen Ehefrau‘ – mit dem Verlust aller Unterstützungen.

Sie zog nach Kelso, wo sie in einer Schenke aushalf und ein Verhältnis mit dem Sohn des Wirts begann. Als sie schwanger wurde, versuchte sie, die Schwangerschaft zu verbergen – aus Angst vor dem Gesetz ‚Concealment of Pregnancy Act‘ von 1690, das die Schwangerschaft einer unverheirateten Frau zu einem schweren Verbrechen erklärte.