Alexander Maria Lohmann: So „geil“, dass man sich Klimawandel an die Wand hängt

„Ich habe Dinge gesehen, die man nicht sehen will. Und das sehr oft“, sagt er unter anderem über die Zeit, als er in Aleppo seine Kamera-Speicherkarten in Socken, Schuhsohlen und Unterwäsche versteckte, um mit ihnen heil nach Hause zu kommen. „Ich habe wenig Empathie für Menschen und sehr viel Empathie für Tiere“, beschreibt er sich heute. Der Schock, als er in Südafrika ungewollt Zeuge der Schlachtung eines Rhinozeros wurde, sitzt tief: „Ich hab mich sofort übergeben. Diese Tiere sind so gut wie ausgestorben …“

Lohmann hat seitdem „so ziemlich alle“ Bücher und Dokumentationen über den Klimawandel konsumiert, die es gibt. „Es ist alles viel schlimmer gekommen als befürchtet. Es hat eine Woche gegeben, da hat es in 17 verschiedenen Ländern gebrannt. Aber das ist immer noch nicht genug. Es muss wahrscheinlich erst New York abfackeln, damit sich wirklich etwas ändert“, sagt er. Der Künstler hört sich dabei nicht ängstlich an. „Für mich macht diese Feststellung den Leitspruch ,carpe diem‘ nur noch wichtiger“, stellt er fest. Auf die Frage, ob er sich durch die Kunst angekommen fühle, verneint er: „Ich bin noch immer auf der Suche, aber die Kunst ist mein Weg, das ist klar.“

Eines seiner Bilder heißt „Künstliche Intelligenz“ und bildet den ambivalenten Blick in die Zukunft ab: die KI als größte Bedrohung der Menschheit und gleichzeitig als ihr größtes Potential zur Rettung.