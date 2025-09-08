Alessandra Ferri: Auf Spitzentanz folgt Spitzenposition

Gegenüber 39 Bewerbern hat sich die gebürtige Mailänderin durchgesetzt, mit ihrem künstlerischen Konzept sowohl Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić als auch Volksopern-Direktorin Lotte de Beer überzeugt. Als dritte Frau besetzt sie nun den Posten – bemerkenswert mit Blick auf die gut 300-jährige Geschichte der Compagnie. Ebenso bemerkenswert war jenes Kapitel, das sie somit abgeschlossen hat: Mit 44 hatte sie ihre Tanzkarriere zunächst beendet, mit 51 ein umjubeltes Comeback gefeiert. In einem Alter, in dem die meisten Tänzerinnen im Ruhestand sind, eroberte sie über ein weiteres Jahrzehnt Publikum und Fachkritik.

„Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gelassen einem neuen Kapitel entgegenblicke“, sagt sie. Den neuen Abschnitt ihrer Karriere wolle sie dem Wissenstransfer widmen. Weitergegebene Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit choreografischen Größen wie Kenneth MacMillan, Roland Petit, Jerome Robbins, Twyla Tharp, William Forsythe und John Neumeier seien essenziell für den Fortbestand der Kunstform. „Ich fühle eine Verantwortung und freue mich aufs Türenöffnen.“