Ralph Gleis und der neue Ton der Albertina

Die dröhnende Stille über den nackten, entrückten Körpern ist erstorben: Am 1. März ist das Gefolge der Performance-Künst­lerin Marina Abramovic aus der Albertina-Dependance im Künstlerhaus weitergezogen. Die überregional wahrgenommene Retrospektive war ein Glücksfall: Das liquidierte Kunstforum, dessen Wiederbelebungsbemühungen arg im Ungewissen liegen, konnte das Projekt nicht mehr umsetzen. Da griff man albertinaseitig zu und lukrierte einen riesigen Publikumsbringer.

Im Hauptgebäude bei der Oper rauscht und flüstert es noch zehn Tage lang unter den Blicken und Händen der Besucher, die hier sogar Exponate berühren dürfen. „Faszination Papier“? Freundlichstenfalls hatte man den seit Jänner 2025 amtierenden Direktor Ralph Gleis, 52, sonderbar angesehen, als er das Ausstellungsprojekt zum 250-jährigen Bestehen des Instituts bekanntgab.

Jetzt strömen die Besucher: zu Rembrandt und dem wandhohen Dürer, zum 26 Meter langen japanische Früh-Comic aus dem 19. Jahrhundert, den riesigen Kartonagen und dem schwarzen Scherenschnitt, groß wie ein Gartenhäuschen, aus dem Jahr 2012. Alles aus den Beständen des Hauses, sagt der Direktor.

Und dass es Zeit für eine Zwischenbilanz sei, über das erste Amtsjahr 2025 und die nunmehr endende erste Phase der Jubiläumsaktivitäten.