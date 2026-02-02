Salzburger DomQuartier: Fokus auf Umbau und Vermittlung

Mit insgesamt 134.418 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2025 verzeichnete das DomQuartier nach dem starken Jubiläumsjahr 2024 zwar einen Rückgang von 7,4 Prozent, zeigte sich mit der Entwicklung aber dennoch zufrieden. Besonders erfreulich sei die Öffnung hin zur zeitgenössischen Kunst gewesen, erklärte Direktorin Andrea Stockhammer. Auch die neu etablierte Konzertreihe "Date with Mozart" habe sich als Publikumserfolg erwiesen. Als authentischer Aufführungsort habe das DomQuartier hier 5.516 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Im Dommuseum stehen heuer zwei Sonderausstellungen im Fokus. Unter dem Titel "LebensKunst. 800 Jahre Franz von Assisi" wird anlässlich des 800. Todestags des Heiligen dessen nachhaltige Wirkungsgeschichte beleuchtet. Franz von Assisi zählt zu den am häufigsten dargestellten Figuren der Kunstgeschichte. Die Ausstellung geht der Frage nach, wie sich die franziskanische Bewegung über acht Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und wie ihr Erbe interpretiert wurde. Mitglieder der Glaubensgemeinschaft stehen dabei auch für Gespräche zur Verfügung. Ab Dezember wird zudem das Rupertuskreuz, eine Ikone mittelalterlicher Schatzkunst, wieder öffentlich zu sehen sein. Das Objekt, eine Dauerleihgabe der Pfarrkirche Bischofshofen, war seit 2024 konservatorischen Maßnahmen unterzogen worden und wird mit neuen Forschungserkenntnissen präsentiert.